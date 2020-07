Roma, scoppia il caso Zaniolo? Summit Vigorelli-Fienga. Inter e Juve osservano (Di martedì 21 luglio 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, prima della partita contro l'Inter aveva detto: "Non c’è alcun problema con Zaniolo”. Eppure in casa giallorossa è scoppiato un piccolo caso. Nelle prossime ore è atteso nella Capitale l’agente Vigorelli per avere dei chiarimenti in merito a quanto è accaduto nei giorni scorsi. Il giocatore è stato ripreso prima da Mancini e poi da Veretou e Fonseca. Non sono piaciuti certi atteggiamenti di Zaniolo contro il Verona. AS Roma v Hellas Verona - Serie A... Leggi su 90min

Scoppia il caso Nicolò Zaniolo a Roma. Neppure il tempo di tornare in campo dopo l'infortunio, ecco gli spifferi del mercato. L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Rottura con Zaniolo, la squadra ...

