Ringraziamo i clandestini, la Basilicata non è più Covid-free. Positivi 25 immigrati in un centro (Di martedì 21 luglio 2020) Potenza, 21 lug – Due mesi di confinamento, l’economia in ginocchio, gli italiani criminalizzati e vessati peggio degli untori se solo osavano mettere il naso fuori casa, un sacrificio enorme che il nostro Paese sconterà per chissà quanti anni, e per cosa? Per vedersi il virus rientrare dalla finestra, portato non dagli italiani – tutt’ora messi in croce per la movida – ma dai clandestini che a fiumi si riversano sulle nostre coste. Su questi focolai nessuno inquisisce, nessuno indaga, nessuno punta il dito, nessuno crea allarmismi. Succede in Basilicata, – che per beffa era stata la prima Regione Covid-free dello Stivale – dove in un centro di accoglienza potentino ha fatto il proprio arrivo un gruppo di cittadini del Bangladesh sbarcato a ... Leggi su ilprimatonazionale

