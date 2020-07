Regionali, Zingaretti a La7: “M5s non lasci solo il Pd a combattere contro le destre unite. Noi subalterni al Movimento? No, siamo leali” (Di martedì 21 luglio 2020) “Patto di desistenza tra Pd e M5s? Notizia totalmente falsa. Sull’alleanza per le Regionali io credo che delle forze politiche che scelgono di governare per quattro anni l’Italia, al livello territoriale, almeno dal punto di vista morale, devono provare a formare un’alleanza, costruire un programma, e di fronte a una destra unita e combattiva unirsi per fermare le destre“, così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a “In Onda” su La7 torna a parlare delle elezioni Regionali. In alcune realtà, infatti, si cerca ancora un’alleanza tra le due forze di maggioranza. Il presidente del Lazio, poi, continua anche a rinnovare l’invito al Movimento 5 stelle: “Io rinnovo l’appello a non lasciarci soli, come Pd, a ... Leggi su ilfattoquotidiano

