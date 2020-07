Recovery Fund: Salvini e Bagnai spiegano la (loro) verità sugli aiuti europei (Di martedì 21 luglio 2020) In una conferenza stampa organizzata al Senato la Lega critica il Recovery Fund appena approvato dalla Commissione Europea. “Stiamo parlando di un’integrazione al bilancio europeo. Nella proposta italiana si chiedeva di finanziare le spese collegate alla crisi da COVID-19 l’Europa avrebbe dovuto stanziare un fondo da 1500 miliardi con titoli perpetui. Il risultato è leggermente diverso: l’ammontare complessivo è dimezzato, ma anche le modalità di finanziamento sono diverse visto che si tratta di somme da rimborsare”, esordisce il senatore Alberto Bagnai. Recovery Fund: Salvini e Bagnai spiegano la (loro) verità sugli aiuti ... Leggi su nextquotidiano

Dopo un vertice Ue durato 4 giorni e 4 notti, i leader europei hanno raggiunto un accordo su Recovery Fund e Bilancio Ue 2021-2027. All’Italia arriveranno 209 miliardi. È durato 4 giorni e 4 notti il ...Piazza Affari migliore in Europa dopo ok a Recovery Fund. Spread in ulteriore ribasso. FTSE MIB +1,9%. Il FTSE MIB segna +1,9%, il FTSE Italia All-Share +1,9%, il FTSE Italia Mid Cap +1,8%, il FTSE ...