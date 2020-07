Programmi TV di stasera, mercoledì 22 luglio 2020. Su Canale 5 terzo appuntamento con «Come Sorelle» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come Sorelle - Ece Uslu Rai1, ore 21.25: Superquark L’Asia è il continente più grande, quello che ospita gli ambienti più differenti. E quindi la più grande varietà di animali. Ma è anche il continente della Siberia. Una terra raccontata dal documentario Bbc che apre il nuovo appuntamento con Piero Angela. Obiettivo anche sulla salute: la mammografia è un’arma potente per scoprire il tumore al seno. Uno studio italiano ha svelato Come può diventare ancora più efficace. Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni spiegano cosa sia la mammografia in 3D. Spazio anche alla “scienza” del bacio: Giovanni Carrada con Cristina Scardovi spiega tutto quello che si sa sull’anatomia, la fisiologia e la psicologia del più diffuso gesto ... Leggi su davidemaggio

