Ponte di Genova - Inaugurazione fra l'1 e il 5 agosto, limite a 70 km/h su un tratto (Di martedì 21 luglio 2020) Il nuovo Ponte di Genova "è assolutamente a norma": con queste parole i tecnici di PerGenova hanno commentato il limite di velocità di 70 km/h che caratterizzerà un tratto della nuova struttura, sulla quale sono partiti i collaudi statici che permetteranno agli ingegneri di mettere alla prova il viadotto che sarà inaugurato fra l'1 e il 5 agosto. Al via le prove di carico. Nella mattinata di domenica 19 luglio sono iniziati i test della nuova struttura con le procedure definite dal consorzio PerGenova insieme all'Anas e alla Rina. Nel capoluogo ligure sono giunti 30 camion carichi di sabbia con pesi che variano dalle 40 alle 50 tonnellate, ma già nelle prossime ore ne arriveranno altri 37 per consentire di effettuare le prove di ... Leggi su quattroruote

