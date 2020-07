Petrolio, la Cina dopo il boom di importazioni ora vende (Di martedì 21 luglio 2020) Pechino ha approfittato dei prezzi bassi durante il coronavirus per accumulare scorte di greggio. Parte di quei barili adesso vengono rivenduti sui mercati internazionali: un fenomeno nuovo e potenzialmente ribassista Leggi su ilsole24ore

Come prevedibile, la crisi sanitaria provocata dal COVID-19 sta avendo effetti economici estremamente severi in tutto il mondo, ma particolarmente rilevanti in paesi dall’economia relativamente fragil ...L'accordo storico trovato dai Paesi europei sul Recovery Fund da 750 miliardi di euro dà sostegno alla moneta unica, che aggiorna i massimi di quattro mesi, ovvero dal 9 marzo. "L'accordo è positivo, ...