Nikon Z 5 e 24-50mm f/4-6.3: il sistema Z alla portata di tutti (Di martedì 21 luglio 2020) Arriva in via ufficiale Nikon Z 5 assieme ad un obiettivo praticamente inedito: un Nikon 24-50mm f/4-6.3. L’accoppiata punterà sul rapporto qualità prezzo e la compattezza per attrarre tanti appassionati che ancora non hanno fatto al nuovo sistema mirrorless basato su Z-Mount Come avevamo preannunciato qualche tempo fa, Nikon presenta oggi la nuova mirrorless a pieno formato Nikon Z 5, che va ad ampliare la gamma Nikon Z. Robusta, leggera e maneggevole, questa nuova fotocamera rappresenta una straordinaria opportunità per coloro che desiderano passare alla fotografia mirrorless a pieno formato. Insieme alla fotocamera viene presentato anche un obiettivo decisamente portatile, il NIKKOR Z ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Nikon Z 5 e 24-50mm f/4-6.3: il sistema Z alla portata di tutti #tuttotek - ITALICOM1 : NIKON: ecco la NUOVA MIRRORLESS Z 5 A PIENO FORMATO e l’ultra compatto NIKKOR Z 24-50mm - xenonian1 : RT @NikonItalia: Crea liberamente con la nuovissima Nikon Z 5 e il NIKKOR Z 24-50mm f/4-6,3. Questo kit #Nikon #Z5 è il più leggero e porta… - MarKusss_74 : Nikon presenta la nuova Z 5 e l’ultra compatto NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 - show1photo : RT @NikonItalia: Crea liberamente con la nuovissima Nikon Z 5 e il NIKKOR Z 24-50mm f/4-6,3. Questo kit #Nikon #Z5 è il più leggero e porta… -