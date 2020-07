NASCAR ultime notizie della settimana (Di martedì 21 luglio 2020) Una carrellata delle ultime notizie dal mondo della NASCAR. NASCAR ultime notizie: niente prove libere, per ora Dopo il ritorno dalla pandemia, la NASCAR ha optato per disputare solo le gare, evitando le prove libere e le qualifiche. Questo per permettere ai team di soggiornare sul campo un solo giorno, evitando più rischi possibili di contagio. Ma quando si tornerà ad un programma tradizionale? Scott Miller, vice direttore sportivo, ha ribadito che fino a tutto agosto, il format rimarrà lo stesso. Non c’è una timeline per il ritorno dei turni cronometrati, e per il momento va bene così. Va aggiunto tra l’altro che i piloti hanno apprezzato molto il nuovo formato, che rende tutto più ... Leggi su sport.periodicodaily

Dopo il ritorno dalla pandemia, la NASCAR ha optato per disputare solo le gare, evitando le prove libere e le qualifiche. Questo per permettere ai team di soggiornare sul campo un solo giorno, ...

Nascar: in Texas vince Dillon, doppietta Childress

Sembrava quasi di essere ai tempi del grande "Intimidator" Dale Earnhardt ieri in Texas. Sulla velocissima pista di Fort Worth, il team Childress ha conquistato una netta doppietta guidato da Austin D ...

