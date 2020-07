Mara Carfagna diventerà mamma ad Ottobre (Di martedì 21 luglio 2020) Così rilassata non la vedevamo da tempo. Tolti gli abiti austeri e l’espressione compita che le impongono ruolo e occasioni pubbliche, Mara Carfagna al mare mostra una freschezza spontanea. Il volto illuminato da un sorriso sbarazzino e solare e il caschetto spettinato la fanno somigliare a una ragazzina. Per la domenica in barca in Toscana ha scelto un sobrio costume intero rosso, il colore che più di tutti simboleggia l’energia vitale e l’amore. Niente di più azzeccato per rendere manifesta al mondo la sua gioia, quella di diventare finalmente (e per la prima volta a 44 anni) mamma. Lo ha desiderato tanto questo figlio. Nascerà a fine Ottobre e sarà una bambina. In queste foto pubblicate in esclusiva da Gente, che sono state scattate all’Argentario, a porto ... Leggi su aciclico

Dopo i rumor e la conferma di una gravidanza Mara Carfagna è stata pizzicata al mare con pancione in bella mostra: la vicepresidente della Camera è in attesa della sua prima figlia, che nascerà a ...

Mara Carfagna sfoggia il suo costume rosso e il pancione pre-maman in barca assieme al compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera è stata "pizzicata" dal settimanale Gente nelle acque d ...

