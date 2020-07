Maltrattamenti e lesioni ai danni di moglie e figlia: arrestato papà violento (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Piro (Sa) – In data 20 luglio 2020 l’intervento risolutivo delle pattuglie dei carabinieri ha spezzato la catena di Maltrattamenti, aggressioni e minacce continuate che andavano avanti da diversi anni da parte di un uomo su sua moglie e sua figlia ormai quarantenne. È stata proprio la figlia che dopo l’ennesima lite per futili motivi sfociata in aggressione da parte del padre ha deciso di chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma di San Giovanni a Piro e del pronto intervento giunti sul posto hanno trovato le due donne fuggite scalze e terrorizzate, al riparo presso un abitazione vicina, mentre l’uomo era ancora in casa propria cercando di cancellare le tracce dell’aggressione avvenuta con lancio di oggetti di uso ... Leggi su anteprima24

