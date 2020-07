Logic dal rap a Twitch con un gigantesco accordo multimilionario (Di martedì 21 luglio 2020) Il rapper americano Logic, noto per brani come Homicide e 1-800-273-8255, ha recentemente annunciato un accordo multimilionario con Twitch.La notizia arriva da una recente intervista condotta da The Verge. Secondo il report, Logic è in streaming su Twitch da circa il 2015 e ha dichiarato: "Sono abbastanza fortunato da avere milioni di fan e follower. Porterò nuovi occhi al loro servizio, porteranno nuovi soldi sul mio conto bancario e ... sto solo scherzando".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Logic dal Logic dal rap a Twitch con un gigantesco accordo multimilionario Eurogamer.it Il gioco da tavolo di Diabolik

Pendragon Game Studio, in collaborazione con la casa editrice Astorina, pubblicherà in autunno un gioco da tavolo ispirato ai fumetti di Diabolik, che anticiperà di qualche settimana l’uscita del film ...

Corruzione a Segesta, sequestrato il parcheggio dell'area archeologica

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo (Trapani) hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura ...

