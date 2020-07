«Lei, presidente, ha detto di aver fatto il cucchiaio all’Olanda». E Conte non smentisce (Di martedì 21 luglio 2020) La battuta circolava nei corridoi di Bruxelles già da diverse ore. Ma per scaramanzia non è uscita fuori prima della conferenza stampa finale del Consiglio Europeo sul Recovery Fund, quello che ha visto l’Italia uscire con un successo diplomatico ed economico molto importante: 209 miliardi garantiti, poche condizionali inserite e, soprattutto, collegiali e non individuali. La battuta ricalcava il gesto sportivo di Francesco Totti agli europei del 2000. «Faremo il cucchiaio all’Olanda». LEGGI ANCHE > L’alleato di Salvini Wilders la prende malissimo cucchiaio di Conte all’Olanda, il premier non smentisce la frase La frase è stata ripresa dal giornalista del TG1 Roberto Chinzari che, da qualche anno, segue le vicende di Palazzo Chigi. Il giornalista, in ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Presidente, se lei porterà in Parlamento, non in diretta su Facebook o in Tv, una qualsiasi proposta di t… - OrsLuc_ : Complimenti al premier @GiuseppeConteIT per l'enorme lavoro e successo su #EUCO rappresentando l'Italia. Orgoglioso… - Poccio_1 : RT @Robertam_63: ...che fatica è Presidente #Conte? Ma grazie a Lei e al #M5S, davvero abbiamo ottenuto un risultato impensabile fino a 4 m… - iam_saliu : @GiuseppeConteIT Come Lei,mai nessuno!!! Grazie immenso Presidente @GiuseppeConteIT - NinoMinieri : RT @BlackOutTotale: Vertice Ue, firmato l'accordo sul #RecoveryFund. #Conte: 'Tutelata la dignità dell'Italia' Grazie presidente, Lei è l’o… -