Larissa Iapichino: “Confronto con mamma Fiona è inevitabile, ma siamo di epoche diverse” (Di martedì 21 luglio 2020) “Con mia mamma ci sono altre priorità, parliamo di tutto tranne che di atletica. Il confronto è inevitabile ma anche un po’ vano perché siamo saltatrici diverse che gareggiano in epoche diverse“. Old-style Fiona May, “new-style” Larissa Iapichino. In un’intervista all’Agi la ragazza prodigio dell’atletica leggera, reduce dalla seconda miglior prestazione di sempre nel salto in lungo italiano con un 6,80 nel meeting di Savona, parla del rapporto con mamma Fiona May. “Lei mi dice che se fosse nata in questo periodo avrebbe fatto molto di più sia per le strutture che per le stesse scarpe ideate per il salto in lungo – ha aggiunto ... Leggi su sportface

