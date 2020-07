La Nazionale giocherà per la prima volta a Benevento: amichevole con l’Estonia (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la FIGC rende oggi note le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima volta nei suoi 110 di storia la Nazionale sarà di scena a Benevento, che mercoledì 11 novembre (ore 20.45) allo Stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’ ospiterà l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Estonia. Un mese prima la città campana sarà teatro anche della sfida valida per le qualificazioni europee tra la Nazionale Under 21 e la Repubblica d’Irlanda in programma martedì 13 ottobre (ore 17.30), un match che farà da prologo a quello della Nazionale maggiore. Il ... Leggi su ilnapolista

