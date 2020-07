Juric: “Futuro? Offerta di Setti generosa. Sto valutando, deciderò tra oggi e domani” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole anche a proposito del futuro: “Penso sia giusto e normale fare le mie valutazioni. Penso che sia io che il mio staff abbiamo fatto un grande lavoro, e siamo orgogliosi di aver alzato il livello sportivo del Club, sia dal punto di vista della preparazione alle partite che dei risultati del campo. E nell’Offerta, generosa, del Presidente Setti vedo tanta stima nei confronti sia mia che dei miei collaboratori: lo devo solo ringraziare. Le valutazioni che sto facendo sono di carattere puramente sportivo, su quanto può ancora crescere l’Hellas Verona in proiezione futura. Tra oggi e domani, o comunque in questi giorni, dovrei prendere una ... Leggi su alfredopedulla

