Ivass: prezzo Rc auto 1° trimestre in calo causa coronavirus (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Calano i prezzi Rc auto nel primo trimestre del 2020. Secondo il bollettino dell’Ivass a pesare è stata soprattutto la crisi sanitaria: a gennaio-marzo il prezzo effettivo medio della garanzia Rc auto è stato di 392 euro, in calo del 3,4% su base annua (circa 14 euro). Come specifica il rapporto, infatti, la riduzione “si riscontra in corrispondenza del crollo delle nuove immatricolazioni (-85%) e dei passaggi di proprietà (-62%) conseguenti all’emergenza coronavirus“. L’analisi mensile, spiega l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, “evidenzia infatti che il prezzo effettivo per l’Rc auto si è contratto a marzo del 5,2%, mentre nei ... Leggi su quifinanza

