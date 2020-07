In auto sotto al sole per ore: cane muore dopo atroci sofferenze (Di martedì 21 luglio 2020) A Pisa, lasciano il cane in auto sotto il sole: l’animale muore dopo ore di sofferenza, denunciati i proprietari irresponsabili. Se questo è amore per gli animali, allora la stragrande maggioranza delle persone non ha ancora capito nulla. Hanno lasciato il proprio cane nell’auto parcheggiata sotto al sole a Pisa con il finestrino leggermente abbassato, ma il Bulldog non ce l’ha fatta ed è morto per il caldo e dopo atroci sofferenze, a giudicare dal racconto del turista che lo ha scoperto mentre rantolava in macchina. A nulla è servito l’intervento della Polizia Municipale allertata dal turista. ... Leggi su chenews

Due turisti sono stati denunciati dalla polizia municipale di Pisa per maltrattamento di animali dopo avere lasciato il loro cane, di razza bulldog, chiuso in auto sotto il sole. L'animale, nonostante ...

