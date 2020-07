Il contratto d'affitto sopravvive al coronavirus (Di martedì 21 luglio 2020) Ricorso ex art. 700 c.p.c. e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenutaPer la resistente fumus boni iuris e periculum in mora non sussistonoMisure Covid19 temporanee: no risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenutaRicorso ex art. 700 c.p.c. e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenutaTorna su Il Tribunale di Rimini con l'ordinanza del 18 giugno 2020 (sotto allegata) respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato da una ditta che ha affittato un'azienda alberghiera, finalizzata alla successiva presentazione di una domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ritenendo che la temporaneità delle misure che hanno impedito alla ricorrente di lavorare nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, non le hanno impedito di riprendere in seguito l'attiv... Leggi su studiocataldi

