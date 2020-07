Halo Infinite tra aspettative, hype e rumor in diretta alle 21 in attesa di Xbox Games Showcase (Di martedì 21 luglio 2020) Xbox Games Showcase, l'evento dedicato a Xbox Series X e in particolare ai videogiochi in arrivo sulla next-gen di Microsoft si avvicina a grandi passi e l'attesa di giocatori e addetti ai lavori non può che continuare a crescere nel tempo che ci separa da un appuntamento che secondo dichiarazioni e rumor potrebbe rivelarsi davvero imperdibile.Tra i protagonisti dell'evento di giovedì che partirà alle 17:00 con un interessante pre-show, anche quell'Halo Infinite da cui ci si aspetta moltissimo dato che si tratta a tutti gli effetti di un'esclusiva chiave per Microsoft e di un capitolo che dovrà dire molto sulle ambizioni di una saga che ha indubbiamente bisogno di una scossa netta e qualitativamente ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Halo Infinite | Data di uscita, trama, tutto quello che sappiamo Tom's Hardware Italia Halo Infinite, torneranno il rampino e Arena, ma con il gameplay classico secondo dei rumor

A due giorni di distanza dall’evento Xbox Games Showcase in cui ci sarà anche il nuovo gioco di 343 Industries, si torna a parlare di Halo Infinite, questa volta con nuove informazioni provenienti ...

Halo Infinite: nuovi rumor sul rampino di Master Chief tra storia e online

Nel corso di una discussione intrattenuta con la community di ResetEra, l'insider Klobrille si riallaccia agli ultimi rumor sul rampino di Halo Infinite per offrire nuovi indizi su questo specifico el ...

A due giorni di distanza dall’evento Xbox Games Showcase in cui ci sarà anche il nuovo gioco di 343 Industries, si torna a parlare di Halo Infinite, questa volta con nuove informazioni provenienti ...Nel corso di una discussione intrattenuta con la community di ResetEra, l'insider Klobrille si riallaccia agli ultimi rumor sul rampino di Halo Infinite per offrire nuovi indizi su questo specifico el ...