Facebook chiude un gruppo anti mascherine per diffusione di notizie false sul Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Un gruppo Facebook contro l'utilizzo delle mascherine è stato chiuso con l'accusa di diffondere fake news Il gruppo Unmasking America! è stato rimosso con l'accusa di diffondere notizie false sul Covid-19. Lo riporta il sito The Verge. Con oltre 9 mila membri il gruppo era contrario all'utilizzo di mascherina per il viso, e invitava gli iscritti a non seguire i medici sulla pandemia. … Leggi su it.mashable

zazoomblog : Facebook chiude un gruppo anti mascherine per diffusione di notizie false sul Covid - #Facebook #chiude #gruppo… - DarthPump : Coronavirus: Facebook chiude gruppo Usa anti-mascherine - Fusillide : RT @GiovanniAgost20: Facebook chiude 'Unmasking America', uno dei gruppi più popolati sul social network critico nei confronti dell'uso del… - occhio_notizie : Facebook chiude 'Unmasking America', gruppo anti mascherine - fisco24_info : Coronavirus: Facebook chiude gruppo Usa anti-mascherine: Oltre 9.600 membri. 'Stiamo esaminando altri', spiega il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook chiude Coronavirus: Facebook chiude gruppo Usa anti-mascherine Agenzia ANSA Coronavirus: Facebook chiude gruppo Usa anti-mascherine

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Facebook chiude 'Unmasking America', uno dei gruppi più popolati sul social network critico nei confrotni dell'uso delle mascherine, in un paese in cui i contagi aumentano e il ...

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Facebook chiude 'Unmasking America', uno dei gruppi più popolati sul social network critico nei confrotni dell'uso delle mascherine, in un paese in cui i contagi aumentano e il ...