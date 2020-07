Dottoressa del 118 aggredita a Giugliano: le viene un infarto (Di martedì 21 luglio 2020) Dottoressa del 118 aggredita a Giugliano. Una Dottoressa del 118 è stata vittima di un’aggressione a Lago Patria, nel Comune di Giugliano in Campania. L’aggressione ha provocato un infarto alla donna, che è stata ricoverata all’ospedale di Pozzuoli e sottoposta ad un intervento di angioplastica. “Massima vicinanza e solidarietà alla collega” ha detto Antonio D’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord. Ennesima aggressione al personale medico che ha avuto gravi conseguenza per la vittima, una Dottoressa del 118. La donna è stata aggredita lo scorso 12 luglio a Lago Patria, frazione del Comune di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. La ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Dottoressa del Dottoressa del 118 aggredita a Giugliano: le viene un infarto Fanpage.it Droga, giovani cercano effetto ‘new joint’. Coletto: «Cambiamo norma Sert su metadone»

