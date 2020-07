Costiera Amalfitana, un tunnel che non risolve il problema veicolare: la nota del M5s (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCostiera Amalfitana (Sa) – “L’idea di sventrare la Costa d’Amalfi con un costo per i cittadini di 18 milioni di Euro sulle stime di un aumento del traffico veicolare del 40% è una decisione semplicemente assurda, vuol dire non conoscere le gravissime problematiche legate alla mobilità locale. Non è ammissibile questa superficialità su un territorio dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità”. Lo denunciano in una nota congiunta la Deputata del Movimento 5 stelle Anna Bilotti e il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano che hanno entrambi presentato un’interrogazione per chiedere chiarezza su un progetto che non esitano a definire “uno scempio”, un mostro ... Leggi su anteprima24

Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ Spiragli al ConsiglioEuropeo, ecco la mediazione per sbloccare lo stallo: -spostare la Cost… - tempoweb : Raffaella Fico bomba sexy in vacanza. Chi è il nuovo fidanzato #raffaellafico #giuliofratini #… - ElleEr_ : @EffeClaire Ci sono già stata anni fa! ?? credo rivedremo un po’ la costiera amalfitana! - ilgiullaredelre : @Stefano02971282 @FrankNaples81 @Ire_Lica @giap87625642 @APagliaccis @Antonio23360169 @Bartstard07 @NotizieFrance… - Marko_Morandi : RT @Capezzone: +++Agenzia Quasivero+++ Spiragli al ConsiglioEuropeo, ecco la mediazione per sbloccare lo stallo: -spostare la Costiera Amal… -

Ultime Notizie dalla rete : Costiera Amalfitana Costiera amalfitana e sbarchi: è allarme assembramenti al Molo Masuccio di Salerno Positanonews Raffaella Fico bomba sexy in vacanza. Chi è il nuovo fidanzato

Raffaella Fico, napoletana doc, fa sognare i fan prima con alcuni scatti da urlo in bikini. In costiera amalfitana fa salire la temperatura. Caldo. Caldissimo. Atmosfera rovente. Alimentata dalla ...

AlessiaMarcuzzi soffre di malinconia?

Se Belèn folleggia a Capri e Stefano “fatica” a Napoli, la Marcuzzi sceglie la costiera amalfitana. Dove prova a “distendersi” in barca con l’amica più fidata. @oggisettimanale ...

Raffaella Fico, napoletana doc, fa sognare i fan prima con alcuni scatti da urlo in bikini. In costiera amalfitana fa salire la temperatura. Caldo. Caldissimo. Atmosfera rovente. Alimentata dalla ...Se Belèn folleggia a Capri e Stefano “fatica” a Napoli, la Marcuzzi sceglie la costiera amalfitana. Dove prova a “distendersi” in barca con l’amica più fidata. @oggisettimanale ...