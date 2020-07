Colpo di scena dalla Germania: Rangnick vicino al rinnovo con la Red Bull. Ora Pioli… (Di martedì 21 luglio 2020) Clamorosa indiscrezione dalla Germania: prima Kicker e poi la Bild hanno rilanciato la notizia di un imminente accordo tra la Red Bull e Ralf Rangnick per il rinnovo del contratto in scadenza. Una possibile svolta dopo i negoziati tra il Milan e lo stesso allenatore che avrebbero dovuto portare a un’intesa per le prossimi tre stagioni. Vedremo le evoluzioni, di sicuro è una storia controversa che negli ultimi mesi ha portato a diversi cambiamenti di umori e di certezze più o meno acquisiste. E’ chiaro che se Rangnick dovesse rinunciare a quanto aveva pattuito con il Milan, tornerebbero prepotentemente attuali le quotazioni di Stefano Pioli protagonista di uno strepitoso rendimento dopo la pausa forzata per covid-19. Foto: twitter Lipsia L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Capezzone : +++Sensazioni (speriamo ovviamente in un colpo di scena finale, ma...)+++ Siamo a un passo da Caporetto, e Cadorna… - SkySportF1 : COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ?… - forumJuventus : CdS: 'E' Zapata l’obiettivo numero uno di Paratici. Colpo di scena in casa Juventus, il calciomercato si infiamma e… - trashm00n : no vabbè CHE COLPO DI SCENA LI AMO HOW TO ESSERE COME LORO - clikservernet : Colpo di scena dalla Germania: Rangnick vicino al rinnovo con la Red Bull. Ora Pioli… -