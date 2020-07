Cinisello, torna il mercato in piazza Gramsci. Al via il bando (Di martedì 21 luglio 2020) Le domande degli ambulanti dovranno essere presentate in Comune entro il 9 settembre , esclusivamente con modalità telematica alla mail: comune.Cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it La scelta di ... Leggi su ilgiorno

Cinisello Balsamo (Milano), 21 luglio 2020 – E' deciso, il mercato torna in piazza Gramsci da ottobre. E si ripeterà ogni giovedì. Ieri l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la ...

Con l'arrivo dell'estate e del caldo si conferma l'attenzione nei confronti degli anziani soli a Cinisello Balsamo e riprende il servizio ora rinominato “Busta Anziani più sicuri”, un progetto avviato ...

