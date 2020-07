Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser umiliati da una Vip: “Famosi perché sono…” (Di martedì 21 luglio 2020) Barbara Alberti e le frecciate velenose a Ignazio e Cecilia È iniziata una nuova settimana di programmazione di Ogni Mattina, il programma di TV8 con Adriana Volpe. Nell’ultimo segmento del format la padrona di casa, insieme ai suoi numerosi ospiti, ha voluto parlare dei pettegolezzi del momento. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha fatto capire durante il talk di essere rimasta particolarmente stupita. Di cosa? Dai desideri espressi dall’ex ciclista trentino per il suo compleanno. Quest’ultimo infatti, ha dichiarato di volere un jet privato, una macchina lussuosa Lamborghini e una villa ad Ibiza. E su tali desideri la scrittrice ed ex gieffina Barbara Alberti, in collegamento dalla Puglia, ha voluto ironizzare lanciando una frecciatina velenosa a lui e alla fidanzata Cecilia: “Lui è ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Alberti: “Non hanno personalità” - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser… - CheDonnait : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser stroncati da #BarbaraAlberti #belen #belenrodriguez #gossip #tv - blogtivvu : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, frecciatina ex GF Vip “Famosi per...” - chiaruzzi_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Cecilia Rodriguez spaventata tira due schiaffoni in testa a Cristiano Malgioglio https://t… - zazoomblog : Belen e Cecilia Rodriguez gli ex si danno alla musica: “L’uccello dentro la gabbia…” il proverbio che si fonde col… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, compleanno con Cecilia Rodriguez e nuovo progetto Virgilio Sport Ignazio Moser festeggia 28 anni e svela i suoi tre più grandi desideri

Ignazio Moser ha festeggiato 28 anni con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez e la famiglia. L’ex ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a Trento, la sua città d’origine, per brind ...

Per Francesco Monte la nuova vita da cantante inizia da "Siamo già domani"

Iniziare una nuova carriera a 32 anni. E' quello che prova a fare Francesco Monte con il brano "Siamo già domani", il singolo che segna il suo debutto come cantante. Per l'ex tronista ed ex gieffino, ...

Ignazio Moser ha festeggiato 28 anni con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez e la famiglia. L’ex ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a Trento, la sua città d’origine, per brind ...Iniziare una nuova carriera a 32 anni. E' quello che prova a fare Francesco Monte con il brano "Siamo già domani", il singolo che segna il suo debutto come cantante. Per l'ex tronista ed ex gieffino, ...