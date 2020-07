Atletica, Davide Re a caccia del record sui 500 per omaggiare Sabia (Di martedì 21 luglio 2020) Davide Re a caccia di un posto nella storia, seppur in una specialità non olimpica. Giovedì a Rieti il primatista italiano dei 400 metri cercherà il record europeo e nazionale dei 500 metri che dal ... Leggi su quotidiano

Romana40 : RT @atleticaitalia: #atletica Davide Re missione 500 metri: 'Donato Sabia sarà con me' ??Giovedì a #Rieti l’azzurro onora il campione scom… - atleticaitalia : #atletica Davide Re missione 500 metri: 'Donato Sabia sarà con me' ??Giovedì a #Rieti l’azzurro onora il campione… - RivieraSportit : Atletica. Maurina Olio Carli Imperia, il campione Davide Re protagonista mercoledì 29 luglio a Sanremo - Davide_zeta_ : @FeliceRaimondo È difficile per un semplice tifoso capire le componenti di questa metamorfosi, dove iniziano e fin… - ampassarelli : RT @atleticaitalia: #atletica il VIDEO del 45.31 di Davide Re nei 400 metri a #Savona, attuale miglior tempo mondiale del 2020 @Coninews… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Davide Atletica: il campione imperiese Davide Re al fianco della Maurina Olio Carli. Mercoledì 29 luglio presente in campo a Sanremo IMPERIAPOST Atletica, Davide Re a caccia del record sui 500 per omaggiare Sabia

Bologna, 21 luglio 2020 - Davide Re a caccia di un posto nella storia, seppur in una specialità non olimpica. Giovedì a Rieti il primatista italiano dei 400 metri cercherà il record europeo e nazional ...

Meeting Regionale di atletica al Paolo Rosi, Palmaccio personal best nell’alto

Roma – Altra giornata di sole e vento allo Stadio Paolo Rosi di Roma. Nella domenica del meeting regionale di atletica organizzato da Fidal Lazio, Alessia Palmaccio vola nell’alto eguagliando il propr ...

Bologna, 21 luglio 2020 - Davide Re a caccia di un posto nella storia, seppur in una specialità non olimpica. Giovedì a Rieti il primatista italiano dei 400 metri cercherà il record europeo e nazional ...Roma – Altra giornata di sole e vento allo Stadio Paolo Rosi di Roma. Nella domenica del meeting regionale di atletica organizzato da Fidal Lazio, Alessia Palmaccio vola nell’alto eguagliando il propr ...