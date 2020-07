Anticipazioni Tempesta d’Amore 27 luglio – 2 agosto: Christoph e Dirk imprigionati in una villa abbandonata (Di martedì 21 luglio 2020) Anticipazioni Tempesta d’Amore 27 luglio – 2 agosto: almeno in parte le puntate terranno il pubblico con il fiato sospeso! Infatti gli spoiler tedeschi ci dicono che Dirk e Christoph rimarranno prigionieri nel seminterrato di una villa abbandonata. L’unica persona che passerà di lì e sentirà le loro grida, sarà Walter, ma nel suo stato si scorderà immediatamente di chiamare i soccorsi. Per altri dettagli, non vi resta che continuare a leggere questo articolo! Anticipazioni Tempesta d’Amore 27 luglio – 2 agosto: Christoph e Dirk in pericolo Terribile disavventura per ... Leggi su pianetadonne.blog

Tempesta d'amore anticipazioni tedesche: Christoph perde tutto

Nella seconda metà della sedicesima stagione di Tempesta d'amore arriverà al Furstenhof, in modo apparentemente casuale, un nuovo personaggio: Ariane. La donna riuscirà a far perdere la testa a Christ ...

