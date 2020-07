Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale di Siena e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Zanardi era ricoverato dallo scorso 19 giugno, a causa dei traumi riportati in seguito a un incidente stradale in cui era stato coinvolto. A comunicarlo in una nota, in cui le condizioni di Zanardi vengono definite “stabili”, è l’ospedale senese: «Oggi per lui inizia un nuovo percorso» si legge nel bollettino. «Si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta Alex Zanardi. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri ... Leggi su linkiesta

Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - matteosalvinimi : Forza Alex! #Zanardi - TerlizziGerardo : RT @matteosalvinimi: Forza Alex! #Zanardi - Anto123stella : RT @Gianfranco_ros: Alex Zanardi non è più sedato, ora è in riabilitazione, le funzioni vitali sono stabili: altro non viene detto. Preghia… -