Vive da 8 anni in aeroporto: “Non avevo altra possibilità perché…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Una donna cinese Vive da 8 anni in aeroporto. Pur volendo rimanere in anonimato ha deciso di raccontare i dettagli della sua scelta alquanto singolare. La protagonista della vicenda è una cinquantenne che da molto tempo abita all’interno dell’aeroporto di Singapore. Ciò che stupisce del fatto è che la donna possegga una casa. A raccogliere la testimonianza incredibile è la rivista Lianhe Wanbaho, alla quale la cinquantenne ha rivelato (in anonimato) i motivi alla base della sua decisione. La donna spiega di essere stata terrorizzata inizialmente all’idea di Vivere in aeroporto, ma poi tutto le è sembrato più piacevole. Tanto che alcune notti (idea di permanenza all’origine) si sono trasformate in otto ... Leggi su velvetgossip

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - mariobev_69 : RT @alfredodattorre: Un ottimo economista austriaco (!) sta facendo in queste ore quel lavoro di confutazione dei pregiudizi che dovrebbero… - MolinariSylvia : RT @GiorgiaMeloni: A 28 anni dalla Strage di #viaDamelio, dove persero la vita #PaoloBorsellino e la sua scorta, continuiamo a lottare ogni… - Carlos_MN : 19 anni fa, e ancora abbiamo gli stessi responsabili giudicati: nessuno. Un ragazzo 20nne fu ammazzato, una vita in… - _kari2004 : RT @GianniRoberto1: L’Italietta sovranista merita un fannullone capace solo di abbaiare contro i deboli: ieri i meridionali, oggi gli immig… -