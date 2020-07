Vigilantes sulle spiagge, Cammarota: “Sperpero di denaro pubblico” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Nel momento in cui il servizio di vigilanza sulla spiaggia ai fini sanitari anti covid e quindi di sicurezza pubblica poteva essere affidato ai Vigili Urbani o alla Protezione Civile, che durante il lockdown ha distribuito i computer alle scuole, i buoni pasto alle famiglie e ha contribuito a mantenere l’ordine pubblico, sorprendentemente vengono pagati 47 mila euro oltre iva per affidare a privati un servizio delicato e oggetto di forte critica anche sugli organi di informazione”. Lo dichiara in una nota il capogruppo consiliare de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza avv. Antonio Cammarota, il quale rileva che “era auspicabile che il controllo della sicurezza sanitaria e quindi dell’ordine pubblico avvenisse ad opera di personale in divisa pubblica, come ... Leggi su anteprima24

