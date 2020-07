UFFICIALE - Parma, Gagliolo salta il Napoli: il comunicato sull'infortunio (Di lunedì 20 luglio 2020) Roberto Gagliolo salta il Napoli. Lo fa sapere il Parma, prossimo avversario degli azzurri, nel consueto report di giornata. Leggi su tuttonapoli

cn1926it : UFFICIALE – #Milik salta la prossima sfida contro il #Parma: il comunicato - MundoNapoli : Ufficiale: Milik salterà Parma-Napoli per squalifica - MundoNapoli : Ufficiale: Milik salterà Parma-Napoli per squalifica - MundoNapoli : Ufficiale: Milik salterà Parma-Napoli per squalifica - 100x100Napoli : #Milik salta il #Parma - Le decisioni del #GiudiceSportivo -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Parma Ufficiale: Milik salta il Parma. Le decisioni del Giudice Sportivo 100x100 Napoli Santacroce: "Napoli in calo, ma col Barcellona le pile si ricaricano da sole. Darei il Pallone d'oro a..."

Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal ...

UFFICIALE - Parma, Gagliolo salta il Napoli: il comunicato sull'infortunio

Roberto Gagliolo salta il Napoli. Lo fa sapere il Parma, prossimo avversario degli azzurri, nel consueto report di giornata. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una ...

Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal ...Roberto Gagliolo salta il Napoli. Lo fa sapere il Parma, prossimo avversario degli azzurri, nel consueto report di giornata. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una ...