UFFICIALE | Niente Pallone d'Oro: il massimo trofeo individuale non sarà assegnato quest'anno. I motivi (Di lunedì 20 luglio 2020) E' UFFICIALE: il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato. France Football l'ha reso noto pochi minuti fa. Si tratta della prima volta nella storia. Appena qualche mese fa, prima del Coronavirus, la gente si divideva a proposito dell'assegnazione del Pallone d'Oro. Alcuni, infatti, ritenevano fosse ingiusto darlo a Messi che, Liga a parte, non aveva vinto nulla con il suo Barcellona durante la stagione 2018/2019. Altri speravano che il duopolio Ronaldo-Messi si fosse fermato l'anno prima con la... Leggi su 90min

darioderrico : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? ? Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato ? - emsiae : Netflix ha deciso che continuerà a produrre in Turchia, ma non si dice ancora niente di ufficiale riguardo alle serie già prodotte ??????? - rikibona : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? ? Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato ? - juvekuwait2030 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? ? Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato ? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? ? Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato ? -