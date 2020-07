Torino, aveva aggredito autista Gtt, identificato minorenne (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo l’aggressione, avvenuta qualche giorno fa al Movicentro di Ivrea, ai danni di un autista di Gtt, il giovane era riuscito a scappare prima di essere fermato dalla pattuglia di carabinieri che era intervenuta. I militari però, sono comunque riusciti a risalire alla sua identità. Si tratta di un 17enne ritenuto responsabile di violenza nei confronti dell’autista. Il giovane che era sull’autobus sprovvisto di mascherina, era stato rimproverato dalla vittima che, oltre all’aggressione, ha preso reso a calci la paratia in vetro che protegge la postazione di guida. Visionando le telecamere di sicurezza del veicolo e con l’aiuto della testimonianza del conducente, i carabinieri hanno identificato il 17enne che e’ stato segnalato alla Procura dei Minori per violenza e minaccia a ... Leggi su nuovasocieta

Torino aveva aggredito autista Gtt identificato minorenne