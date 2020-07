SACE con Confindustria Udine per incontro su credito e ripresa nei territori (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente da SACE in collaborazione con le associazioni Confindustriali regionali, che ha riunito oggi in un webinar i Direttori territoriali delle banche attive nella regione e i rappresentanti di Confindustria Udine. L’obiettivo è stato condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche della regione. Oltre a ciò, SACE ha presentato ai partecipanti i benefici di Garanzia ... Leggi su quifinanza

LambertoMoruzzi : RT @ITANewYork: Webinar organizzato da SACE, in collaborazione con ICE Agenzia e con l’Ambasciata d'Italia a Washington, rivolto alle impre… - ITANewYork : Webinar organizzato da SACE, in collaborazione con ICE Agenzia e con l’Ambasciata d'Italia a Washington, rivolto al… - Vsoldani : Domani alle 16.00 italiane unisciti al talk con SACE sugli strumenti a supporto delle imprese italiane. Registrati… - Ale_Runci : #SACE e #Confindustria: 'Opportunità di business con l'apartheid Israeliano' #Palestina - CamComParma : #Export: una guida per partire.Per le imprese italiane,scaricabile dal sito del #Maeci in collaborazione con altri… -

Ultime Notizie dalla rete : SACE con SACE con Confindustria Udine per incontro su credito e ripresa nei territori Il Messaggero SACE con Confindustria Udine per incontro su credito e ripresa nei territori

Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente da SACE in collaborazione con le associazioni confindustriali regionali, che ha riunito oggi in un webinar i Direttori ...

Sace, al via operatività di Garanzia Italia per il leasing

(Teleborsa) - Con la conversione in legge del Dl Liquidità parte l'operatività di Garanzia Italia anche per il leasing. Lo annunciano SACE e Assilea, l'Associazione Italiana Leasing, specificando che ...

Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente da SACE in collaborazione con le associazioni confindustriali regionali, che ha riunito oggi in un webinar i Direttori ...(Teleborsa) - Con la conversione in legge del Dl Liquidità parte l'operatività di Garanzia Italia anche per il leasing. Lo annunciano SACE e Assilea, l'Associazione Italiana Leasing, specificando che ...