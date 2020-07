Roma, precipitano da 20 metri in un cantiere: morti due operai di 29 e 53 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Due operai di 29 e 53 anni, impegnati in un cantiere edile a Roma, sono morti precipitando da un’altezza di oltre 20 metri mentre stavano tagliando una trave di cemento in piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata. Il fatto è avvenuto verso le 10.40 di oggi, lunedì 20 luglio. Entrambe le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti dei commissariati Tor Carbone ed Esposizione e la Polizia Scientifica. Presenti anche agenti Spresal e Polizia scientifica che si occuperanno dei rilievi. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area. Constatato il decesso dei due, le salme degli ... Leggi su tpi

