Roma, due operai muoiono in un cantiere edile dopo un volo di oltre 20 metri. Si indaga per omicidio colposo (Di lunedì 20 luglio 2020) Due operai sono morti in un cantiere edile a Roma dopo una caduta di oltre 20 metri. Si tratta di due cittadini italiani di 29 e 53 anni. Secondo una prima ricostruzione, sembra che stessero tagliando una trave situata all’ottavo piano dell’edificio in costruzione quando sono precipitati. L’incidente è accaduto intorno alle 10.45 a Piazza Ludovico Cervia, nella zona di Vigna Murata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Ancora in corso gli accertamenti della polizia per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Nel frattempo i vigili del fuoco fanno sapere che si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle “complesse operazioni di messa in sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano

