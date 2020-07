Riot ha ricevuto lamentele perchè LEC e LCS sono stati fino ad ora deludenti nei premi (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli sviluppatori di League of Legends hanno ricevuto lamentele riguardo i premi regalati negli streaming dei match impedendo ai fans di esports di vincere premi durante le dirette come precedentemente annunciato. Il vincere premi per guardare in diretta le partite di esports è diventata oramai una pratica comune tra le varie case produttrici di videogiochi poichè uno dei metodi meno dispendiosi e più semplici per far conoscere un gioco e fidelizzare la clientela. Riot ha sempre offerto premi per le dirette di League of Legends come icone o emoticon ma a partire dal 4 giugno, giorno dell’annuncio ufficiale, il sistema è stato in via di aggiornamento e i premi sono stati ... Leggi su esports247

