Peschereccio italiano sequestrato in Croazia

Federico Garau L'imbarcazione avrebbe invaso le acque croate per 5-6 minuti a causa soprattutto del forte maestrale. "Ricorda il peggior periodo della Guerra Fredda", attacca FdI Un Peschereccio italiano, sorpreso a circa 55 miglia a nord di Vieste, è stato sequestrato questa mattina da alcune motovedette croate. L'imbarcazione "Furore", con a bordo quattro uomini di nazionalità italiana, è stata sottoposta a fermo e quindi trattenuta dalle autorità locali. Per l'equipaggio l'accusa di aver illegalmente condotto attività di pesca all'interno delle acque nazionali croate. L'imbarcazione, che ha nel frattempo raggiunto il porto dell'isola di Vis, sarà qui ormeggiata in attesa del giudizio sulla vicenda. L'armatore Antonio Salvemini ha espresso tutta la sua preoccupazione a riguardo:

