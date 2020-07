Perché questo quadro non può essere di Tiziano (Di lunedì 20 luglio 2020) Un Ritratto di Paolo III che è stato acquistato dal comune siciliano di Troina. Vittorio Sgarbi però ne è sicuro: in questo dipinto non si riconosce la mano del grande artista veneto del Cinquecento.Bella la città di Troina. Andai qualche anno fa a vedere i suoi monumenti, tra i quali spiccano la Cattedrale di Maria Santissima Annunziata, palinsesto di architetture dal normanno al barocco, la torre Capitania e i suggestivi ruderi del monastero basiliano di San Michele Arcangelo.Mi accorgo ora delle affinità elettive con questa città perfetta (non so se finalmente emendata dai brutti corpi illuminanti) se, tra le ipotesi sulle origini del suo nome, dal greco «tragina», c'è il riferimento etimologico a «tragos», capra, allevamento di capre: Traina, poi Troina. E non avrei immaginato di dovermene ... Leggi su panorama

CarloCalenda : No, questo non è il punto. Perché altrimenti basterebbe incaricare la Commissione UE di fare le verifiche e imporre… - Europarl_IT : Bilancio UE a lungo termine: il vertice #EUCO riprende questo pomeriggio, perché i negoziati sono ancora in corso.… - pisto_gol : Kolarov/Lautaro è fallo, come quello su Dybala in occasione del gol di Zapata in Juve-Atalanta: il contatto c’è, il… - faandoom1 : RT @fearxless__: non avete avuto alcun rispetto per la privacy di quest’uomo, perché sì, prima di tutto è un UOMO. fortunatamente però, no… - Danielatamillib : RT @carlo_taormina: Le zone rosse le doveva istituite il governo e le RSA sono state riempite di contagiati che hanno sterminato o anziani… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché questo Perché gli italiani sono convinti di indossare le mascherine più spesso degli altri Il Sole 24 ORE