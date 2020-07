Oma Akatugba su Osimhen: “Al 90% è già un giocatore del Napoli” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il giornalista Oma Akatugba, amico di Osimhen ha parlato a lungo della situazione del calciatore a radi Punto Nuovo, spiegando quando e come sono state fatte le visite mediche Le visite mediche siano state già effettuate? “Questa è una bella domanda, è la prima volta che si fa chiarezza su cosa sia esattamente successo a Roma, nell’ultima settimana. In pratica, Victor è arrivato venerdì e avrebbe dovuto svolgere le visite mediche a Villa Stuart, nella capitale. La sera, però, strada facendo verso la clinica, hanno iniziato a notare che c’erano troppe persone, tra tifosi e giornalisti, ad attenderlo. Questo aveva un po’ spaventato Victor, così la polizia e lo staff di Villa Stuart hanno dovuto allontanare i giornalisti, assicurando loro che non c’erano visite mediche in ... Leggi su ilnapolista

CiroIsidoro : RT @napolista: Oma Akatugba su #Osimhen: “Al 90% è già un giocatore del Napoli” L’amico e giornalista a radi Punto Nuovo: “doveva fare le… - napolista : Oma Akatugba su #Osimhen: “Al 90% è già un giocatore del Napoli” L’amico e giornalista a radi Punto Nuovo: “doveva… - 100x100Napoli : Per #Akatugba ormai #Osimhen è un calciatore del #Napoli - 100x100Napoli : Il tweet del giornalsta amico di #Osimhen - CalcioPillole : Il giornalista nigeriano Oma #Akatugba, su Instagram, ha postato una foto di Victor #Osimhen rimarcando come l'atta… -

Ultime Notizie dalla rete : Oma Akatugba Osimhen