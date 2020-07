NASCAR 2020 Texas: gara pazza, vince Dillon (Di lunedì 20 luglio 2020) In Texas, la NASCAR tira fuori dal cilindro un altro vincitore a sorpresa in questo bizzarro 2020. Dopo la zampata di Cole Custer in Kentucky, adesso è il turno di Austin Dillon. Il pilota del team Childress sopravvive al caos degli ultimi giri, e regola il compagno Tyler Reddick in uno sprint di due giri. Il nipote di Richard Childress non vinceva da 88 gare, con l’ultimo successo alla Daytona 500 del 2018. Reddick è secondo, per la gioia del team RCR. Soak it all in, @austinDillon3! pic.twitter.com/PpianZJWdR— NASCAR (@NASCAR) July 19, 2020Joey Logano è terzo, con Kyle Busch e Kevin Harvick a completare la top five. Solamente settimo Ryan Blaney, che con i suoi 150 giri in testa è il pilota ... Leggi su sport.periodicodaily

Dopo la 500 miglia di ieri sera, la NASCAR Cup Series si sposta in Kansas per la Super Start Batteries 400. La competizione, originariamente prevista prevista per il 31 maggio, è il diciannovesimo rou ...

