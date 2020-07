Luca Argentero: “Chiuse le nuove puntate pazzesche di DOC”, ecco cosa accadrà (SPOILER) (Di lunedì 20 luglio 2020) Luca Argentero al settimo cielo sul set del medical drama “DOC – Nelle tue mani”, che ha segnato il record di ascolti delle prime quattro serate andate in onda in primavera, durante il lockdown con oltre 8 milioni di telespettatori e il 30.7% di share su Rai Uno. È stato il miglior esordio per una serie dal 2007. “Missione compiuta!!! Abbiamo finito di girare le nuove puntate… Le vedrete in autunno… Sono pazzesche, come la squadra che le ha realizzate“, ha dichiarato l’attore con un post su Instagram. Le nuove puntate saranno sette e andranno in onda prossimamente sulla prima Rete nazionale. In primavera sono state trasmesse, per volontà del direttore di Rai Uno Stefano Coletta, le prime otto ... Leggi su ilfattoquotidiano

