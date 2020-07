Lino Guanciale si è sposato: Ecco chi è la fortunata Antonella Liuzzi... (Di lunedì 20 luglio 2020) Lino Guanciale, l'attore de L'Allieva, La Porta Rossa e Non dirlo al mio Capo, ha sposato in gran segreto la fidanzata, Antonella Liuzzi. Tutto sulle nozze e sulla fortunata sposina. Leggi su comingsoon

drunkofthemoon : RT @lindahogwss: non capivo tutto questo hype da parte vostra per lino guanciale sposato, anche perchè io credevo fosse sposato da anni e n… - LarryisthewayC : RT @fvnzioniamo: ma per non sapere chi è lino guanciale avete vissuto su un altro pianeta fino ad adesso perché ormai in tv sta facendo tut… - whereismybillie : @fvnzioniamo Io che ancora non so chi sia lino guanciale ?? - sottonaggine : RT @fvnzioniamo: ma per non sapere chi è lino guanciale avete vissuto su un altro pianeta fino ad adesso perché ormai in tv sta facendo tut… - 94louis13 : RT @fvnzioniamo: ma per non sapere chi è lino guanciale avete vissuto su un altro pianeta fino ad adesso perché ormai in tv sta facendo tut… -