«La maggior parte viene dai Balcani» (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono 166 le persone rientrate da paesi a rischio in Ticino. Norman Gobbi: «La maggior parte non si annunciano» Leggi su media.tio.ch

matteosalvinimi : L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI: 'LA MAGGIOR PARTE DEI NUOVI CONTAGI SONO CASI DI IMPORTAZIONE'. #vociitaliane - WeCinema : Visto e rivisto ??. Un grande cult che è cresciuto con la maggior parte di noi. Nel 1984 usciva oggi nelle sale amer… - GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??“A Venezia la maggior parte della vita la si trascorre in attesa di cose che possono o non posson… - FerdinandoCave2 : @gianlucasavari1 @fattoquotidiano Noi chi, la mafia? Fortunatamente la maggior parte dei siciliani si è rotta le palle di voi. - fabrizioa65 : RT @AxiaFel: Leggo che la #Lamorgese sta distribuendo #immigrati irregolari nei piccoli centri. Molti positivi scappano. E pensare che nei… -

Ultime Notizie dalla rete : maggior parte

TusciaUp

A Portland domenica sera delle mamme che protestavano sono state infatti respinte a colpi di gas lacrimogeni, dopo che diverse centinaia di donne, la maggior parte con indosso caschi protettivi da ...Lo confermano il “decreto semplificazioni” e i provvedimenti connessi varati in questi giorni dal Governo in cui il volano della ripresa viene indicato in un’incredibile sequenza di Grandi Opere ...