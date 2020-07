Juventus-Lazio streaming, dove vedere la partita in diretta (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus Lazio streaming – Si chiude questa sera la 34esima giornata di Serie A con una sfida che potrebbe risultare decisiva per la lotta per lo scudetto. All’Alianz Stadium la Juventus capolista attende la Lazio con la possibilità di allungare ulteriormente il suo vantaggio dopo i pareggi di Atalanta e Inter, arrivati rispettivamente contro Verona … L'articolo Juventus-Lazio streaming, dove vedere la partita in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

