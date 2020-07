Juventus-Lazio in tv e streaming: dove vederla (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus e Lazio si sfidano nel Monday Night della 34ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il posticipo del lunedì della 35ª giornata di Serie A mette di fronte la Juventus capolista di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi, scivolata in 4ª posizione in classifica. I bianconeri con una vittoria avvicinerebbero il 9° Scudetto consecutivo, portandosi a +8 dall’Inter a 4 turni dalla fine del torneo con 80 punti, i biancocelesti, invece, puntano a un risultato di prestigio per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Juventus-Lazio: il big match si giocherà lunedì 20 luglio 2020 alle ore 21.45 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, senza la ... Leggi su calcionews24

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - FDinaryus : @brisbaner0ar Juventus 2-1 Lazio - infoitsport : Juventus-Lazio streaming:dove seguire il match gratis, no Rojadirecta -