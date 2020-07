Johnny Depp vs. Amber Heard: "Lui ha una doppia personalità che chiama il Mostro" (Di lunedì 20 luglio 2020) Johnny Depp contro Amber Heard, continua il processo: l'attrice parla in tribunale della doppia personalità del divo e confessa di aver temuto per la propria incolumità. Continua il processo che vede opposti Johnny Depp e il tabloid inglese The Sun, ed è il turno di Amber Heard in tribunale. L'attrice di Aquaman non ci va leggera, e rivela che secondo lei l'ex marito avrebbe una doppia personalità e di aver creduto più volte di rischiare la vita per mano dell'ex-marito. Nella sua testimonianza, Amber Heard ha dichiarato che l'attore di Pirati dei Caraibi avrebbe spesso attribuito il suo comportamento violento a un ... Leggi su movieplayer

