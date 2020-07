Inter, infortunio al menisco per Vecino: stagione finita (Di lunedì 20 luglio 2020) Matias Vecino si opererà domani a Barcellona per sofferenza meniscale al ginocchio destro: salterà le ultime quattro di campionato e l’Europa League Dopo aver giocato appena 22 minuti ripartiti in due partite dalla ripresa del campionato post lockdown, Matias Vecino è costretto a dare forfait per il resto della stagione. L’uruguaiano dovrà operarsi al ginocchio destro per sofferenza meniscale: l’operazione lo terrà fuori per le restanti partite di campionato e per la sfida europea contro il Getafe. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad Intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza ... Leggi su zon

