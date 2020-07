Il M5S dice addio al meetup di Roma (al quale non avrebbe comunque partecipato nessuno) (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Movimento Cinque Stelle dice addio a un altro pezzo di storia, un’altra pagina che si chiude per sempre mentre il partito corre a rotta di collo verso uno schianto inevitabile, anticipato da sondaggi eloquenti. Il meetup dei grillini Romani non si terrà più: una decisione arrivata nel silenzio generale e motivata soprattutto da un’adesione prevedibilmente scarsa, per quello che un tempo era stato un passaggio chiave nella vita capitolina dei pentastellati. Una tradizione che proseguiva dal 2005, segnata da un simbolo che vede Beppe Grillo giganteggiare sul Colosseo. Quello stesso Grillo che ora ha ben altre e più importanti gatte da pelare, in compagnia di Renzi e Zingaretti. Difficile, d’altronde, pensare di poter ripetere certi rituali ora che la sopravvivenza stessa del ... Leggi su ilparagone

GianlucaVasto : A chi dice che il #M5S ha rinunciato alla revoca su #Autostrade, rispondo che l'accordo ottenuto dal Presidente Con… - CarloStagnaro : Infine, domanda #4 per @luigidimaio, @vitocrimi e gli altri caporioni del #M5s (a cui Mazzucato è considerata vicin… - generacomplotti : RT @Marco_Zum: Dicono sciocchezze, poi gridano al fake. Ancora bugie M5s-Castelli - Il Tempo - cdaria1 : RT @CesareOrtis: E mo' chi glielo dice ai geni #M5S che la puntata è registrata, disponibile in #podcast e che #Castelli è stata proprio ch… - LucaFrassineti : RT @MaleficoRojo: Perché nessuno consiglia un periodo di silenzio alla ministra #Azzolina? Le cazzate che dice sono troppe pure per il #m5s -